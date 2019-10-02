В России разработали новый процессор для ноутбуков и персональных компьютеров

По словам компании-производителя, их новейший продукт разрабатывался для использования в достаточно широком диапазоне различных устройств: рабочих станциях, моноблоках, ноутбуках, серверах и “тонких клиентах”. Что интересно, процессор создавался для нужд как потребительского, так и корпоративного сегментов. По техническим характеристикам у процессора следующие показатели: построена система на кристалле с 8 ядрами ARM Cortex-A57, 8-ядерной графикой Mali-T628 и энергопотреблением менее 30 Вт. Также есть два встроенных 10-гигабитных Ethernet, три PCIe 3, два SATA 6G, четыре USB 2.0 и два USB 3.0/2.0.