В России разработали производящий кубиты для квантовых компьютеров прибор

Исследователи из Физико-технического института (ФТИ) им. А. Ф. Иоффе РАН разработали полупроводниковый прибор для управляемого излучения одиночных фотонов, которые могут использоваться как кубиты — единицы информации в квантовых компьютерах.

Устройство представляет собой структуру, центром которой является квантовая точка — предельно малый искусственный полупроводниковый объект, во многом напоминающий атом. В силу своих особенностей квантовые точки излучают абсолютно одинаковые одиночные фотоны, которые могут использоваться в качестве кубитов в квантовых вычислительных устройствах, пояснил один из разработчиков, заведующий лабораторией квантовой фотоники ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН Алексей Торопов.

Выращиваются квантовые точки — миниатюрные «островки» арсенида индия, окруженные арсенидом галлия — на поверхности подложки, многослойного полупроводникового материала.