В России снизился интерес к антивирусам

При этом доля антивирусных продуктов «Лаборатории Касперского» выросла до 94% — на 14%. И произошло это даже на фоне падения продаж лицензий компании на 54%. У разработчика Dr.Web продажи антивирусов в штуках и в деньгах упали на 14% и 25% соответственно. У Avast — на 92% и 83%. У ESET — почти на 100%; эти компании ушли из России в самом начале СВО. Их место на российском рынке занял румынский вендор SoftWin, продажи продуктов этой компании выросли в 1,5 раза как в штуках, так и в деньгах.

По мнению опрошенных изданием экспертов, такое снижение интереса россиян к антивирусам обусловлено уходом из страны Microsoft. В России почти не продаются новые ноутбуки и компьютеры с предустановленной ОС Windows и антивирусом от какого-либо известного бренда.