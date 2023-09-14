В России создадут и выпустят новые процессоры Эльбрус на отечественных заводах

Инвестиции в проект «Эльбрус-Б» оцениваются в 30 млрд рублей на три года. Поиск инвестиций ведёт Евгений Бабаян, сын основателя МЦСТ. Стоит отметить, что сам проект не связан с МЦСТ, разработчиком оригинальных процессоров «Эльбрус».

Новинка сможет решать большое количество задач одновременно, и при этом эти задачи могут быть не связаны между собой. Это делает его универсальным инструментом для различных применений, от серверов до встроенных систем.

Инициатива по созданию нового процессора «Эльбрус-Б» является значимым шагом в развитии отечественной электроники. Это не только укрепляет технологическую независимость страны, но и открывает новые возможности для разработки высокотехнологичных решений на её территории.