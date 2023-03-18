В России создадут национальные CDN-серверы для ускорения интернета

CDN-серверы — это сеть доставки контента (Content Delivery Network). Это географически распределённая сеть серверов (точек присутствия). На этих серверах полностью или частично хранится контент сайта.

Эти серверы размещают в сетях крупных интернет-провайдеров и на точках обмена трафиком для ускорения загрузки контента для пользователя. Зарубежные сервисы, предоставляющее такие услуги, прекратили работу на фоне санкций, поэтому им нужна отечественная альтернатива.

По словам Горелкина, «у российских компаний возникла благоприятная конъюнктура». Но такие сервисы не должны быть «еще одной сущностью, построенной за бюджетные деньги». По мнению депутата, у российских компаний хватит мощностей, чтобы конкурировать даже с Google.