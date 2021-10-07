В России создадут систему для автоматического поиска подозреваемых-хакеров

Как пишетисточник со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех», ведущий технологический концерн «Автоматика», входящий в структуру «Ростеха», компания «Ти Хантер» и Национальная инжиниринговая корпорация начнут разрабатывать специализированную программно-аналитическую систему для борьбы с преступлениями, связанными с цифровой средой.

Для этого комплекс будет отслеживать все попытки атак на инфраструктуру, на системы с чувствительными данными и проводить анализ на основе открытых источников данных. Как отмечается, система будет анализировать информацию о прошлых и вероятных инцидентах в сфере IT, попытках и характере компрометации серверов и отслеживать их источники. Предполагается, что таким образом правоохранители быстрее смогут находить киберпреступников, а также оценивать вероятность повторных преступлений, которые может совершить один и тот же подозреваемый.