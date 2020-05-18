Компьютеры
Сегодня 17:35
В России устроили "тайный аукцион" на 195 млн рублей для покупки компьютеров на отечественных процессорах
Практически вся информация о нем засекречена
Издание CNews опубликовало новый материал, в котором говорится о том, что Минобороны России устроило "тайный аукцион" на 195 млн рублей для покупки компьютеров на отечественных процессорах “Эльбрус”.
Так, закупка проходит в формате закрытого аукциона, причем продолжаться она будет чуть более недели — заявки претендентов будут приниматься с 14 по 22 мая текущего года. При этом победитель аукциона будет обязан поставить необходимую технику до 10 ноября 2020 г.
Никаких подробностей о требующемся Минобороны “железе” (о числе комплексов, их моделях и конкретных марках процессоров) в рамках публичный части аукциона не озвучено. Судя по всему, столь закрытый характер процедуры объясняется ее связью с гособоронзаказом — в целью собственной защиты от западных санкций Минобороны проводит подобные закупки техники на закрытых процедурах.