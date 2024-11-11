В России увеличились продажи компьютеров в 2024 году

Почти половина проданных компьютеров — 46,8% — произведена российскими компаниями. Наиболее популярные бренды среди покупателей — iRu, MSI и Acer. Стоимость настольных компьютеров также снизилась, и теперь средняя цена составляет 22,9 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем год назад.

Особый интерес у покупателей вызывают игровые ПК, где активно развиваются собственные бренды, такие как Raskat, 4Aces и Thunderobot. Среди отечественных производителей лидируют компании iRu, DEPO и ICL.

Спрос на видеокарты также вырос: в «М.Видео-Эльдорадо» продажи видеокарт увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными в денежном выражении стали модели RTX 4070 Super, 4070 Ti SUPER и 4080 SUPER. В числе наиболее продаваемых видеокарт в штучном выражении — GeForce RTX 3050, 3060, 4060 и 4070.