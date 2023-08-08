В России видеокарты подешевели из-за снижения спроса со стороны майнеров

В российских торговых сетях цены на видеокарты в среднем снизились до 25-30 тысяч рублей.

При этом в штуках количество проданных устройств выросло в 1,5 раза: за первые 6 месяцев 2023 в России было продано 543,5 тысячи видеокарт. За аналогичный период 2022 года в месяц в среднем продавалось 60 тысяч штук, сейчас продаётся до 100 тысяч штук.