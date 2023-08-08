В России видеокарты подешевели из-за снижения спроса со стороны майнеров

16:31, 08 августа 2023
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В России видеокарты подешевели из-за снижения спроса со стороны майнеровТакже на рынке много китайских «бюджетников»
В России в первом полугодии 2023 года снизились средние цены на популярные видеокарты. Это обусловлено как падением спроса со стороны майнеров, так и появлением большого количества дешёвых китайских устройств.
В российских торговых сетях цены на видеокарты в среднем снизились до 25-30 тысяч рублей.
При этом в штуках количество проданных устройств выросло в 1,5 раза: за первые 6 месяцев 2023 в России было продано 543,5 тысячи видеокарт. За аналогичный период 2022 года в месяц в среднем продавалось 60 тысяч штук, сейчас продаётся до 100 тысяч штук.