В России застопорилась трансляция телеканалов в интернет из-за того, что Роскомнадзор не определился с плеером

По сообщениям источника, для того, чтобы все заявленные 20 российских бесплатных каналов начали бесперебойно работать, необходим плеер, подходящий все ресурсам. Роскомнадзор должен был выбрать такую платформу, но перед этим определить уполномоченную организацию, отобрать необходимое ПО и подрядчиков для его обслуживания. При этом в силу не вступил ни один из принятых подзаконных актов.

Предполагается, что это произошло из-за того, что Госдума приняла соответствующий закон в конце весенней сессии, потому он может вступить в силу или с 1 сентября, или с 1 марта. И поскольку подзаконные акты не успели пройти согласование к 1 сентября, в силу эти документы вступят с 1 марта, поэтому Роскомнадзор и не спешит с решениями по поводу плеера.