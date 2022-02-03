В российской системе онлайн-обучения для школьников нашли уязвимости для «тайного доступа к детям»

«Сферум» — образовательный аналог Zoom. Система в случае болезни или удалённого формата обучения позволяет школьникам в онлайн-режиме заниматься уроками и выполнять задания. К системе уже подключено 2,5 млн человек в 27 учебных заведениях. Потому Анастасия Лихобаба и обратила внимание правоохранителей на уязвимость, обнаруженную на платформе.

Опасность в том, что любой человек может, перейдя по прямым ссылкам из Вконтакте, зарегистрироваться в «Сферум» под видом школьника. Что и продемонстрировал один из родителей, в качестве эксперимента зарегистрировавшись в системе под видом школьника, причём в семи школах. Никто не заметил этого и система никак не отреагировала.

Родители и активисты опасаются, что из-за уязвимости с детьми могут связываться педофилы и наркоторговцы. При этом разработчики сразу отреагировали на сообщения об уязвимости и ответили, что «идёт корректировка принципов функционирования ссылок». Отмечается, что от ссылок могут отказаться.