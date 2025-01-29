В Россию пришел новый бренд игровых ПК-корпусов — 4FANОт 4199 рублей
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На данный момент ассортимент 4FAN включает три модели игровых корпусов. Все они выполнены из качественных материалов, оснащены кулерами для охлаждения и имеют настраиваемую aRGB-подсветку, что придает уникальный стиль в процессе игры.
Первая модель, 4FAN ARBORIX, представляет собой корпус в формате E-ATX. Он изготовлен из 0,8 мм стали и закаленного стекла. Открытая передняя панель и продуманная конструкция обеспечивают вентиляцию, а боковое стекло на шарнирах позволяет легко менять компоненты. В корпусе предусмотрены четыре кулера и возможность установки водяного охлаждения.
Модель 4FAN INDIGON выполнена в компактном формате M-ATX. Этот корпус подходит для тех, кто ищет минималистичное решение, но при этом не хочет жертвовать производительностью. Несмотря на компактные размеры, модель поддерживает установку водяного охлаждения и имеет пять встроенных кулеров для эффективного охлаждения.
Корпус 4FAN ZULIAN представляет собой классический ATX-формат. В нем также предусмотрено стеклянное боковое окно и сетчатая передняя панель для улучшенной вентиляции. Он поддерживает водяное охлаждение и оснащен четырьмя кулерами.
Все кулеры бренда 4FAN работают с подключением Chain Link, что позволяет синхронизировать подсветку через кнопку на панели. Они работают на скорости 1200−1400 оборотов в минуту и остаются практически бесшумными (до 20 дБ).
Стоимость корпусов начинается от 4199 рублей.