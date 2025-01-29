На данный момент ассортимент 4FAN включает три модели игровых корпусов. Все они выполнены из качественных материалов, оснащены кулерами для охлаждения и имеют настраиваемую aRGB-подсветку, что придает уникальный стиль в процессе игры.

Первая модель, 4FAN ARBORIX, представляет собой корпус в формате E-ATX. Он изготовлен из 0,8 мм стали и закаленного стекла. Открытая передняя панель и продуманная конструкция обеспечивают вентиляцию, а боковое стекло на шарнирах позволяет легко менять компоненты. В корпусе предусмотрены четыре кулера и возможность установки водяного охлаждения.