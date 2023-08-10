В Россию привезли новейшие компьютеры Apple Mac Studio по цене от 250 000 рублей

В Россию привезли новейшие компьютеры Apple Mac Studio по цене от 250 000 рублейНо есть варианты и подороже
Любители продукции Apple в России наконец-то могут приобрести новейший настольный компьютер компании — Mac Studio.
Новинка уже доступна для заказа с начальной ценой в 250 000 рублей.
Mac Studio — это мощный и компактный настольный компьютер, который призван занять промежуточное место между Mac mini и Mac Pro. Он идеально подходит для профессионалов в области дизайна, видеомонтажа и других задач, требующих высокой производительности.
Основные характеристики Mac Studio включают в себя новейшие процессоры M1 Max и M1 Ultra, которые обеспечивают впечатляющую производительность и эффективность.
Более того, устройство оснащено множеством портов для подключения различных девайсов и аксессуаров, включая USB-C, HDMI и Ethernet.
Отметим, что 250 000 рублей — это стартовая стоимость базовой модели. Версии с улучшенными характеристиками будут стоить дороже.