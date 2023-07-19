В Россию стали ввозить больше компьютеров, чем прежде

Всего было доставлено 412,7 тыс единиц серверов, блейд-серверов, системных блоков и другой компьютерной техники.

Денежный объём импорта компьютеров в страну составил 48,9 млрд рублей, что на 3% меньше, чем в предыдущем году. Однако физический прирост в 10,2% говорит о растущем интересе к вычислительной технике на российском рынке.

Кроме того, важно отметить, что в течение данного периода было завезено 1,83 млн устройств для хранения данных, таких как жёсткие диски и твердотельные накопители. В этом сегменте прирост был ещё более заметным — 48,9%.