В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выхода

Вчера в 22:48
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В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выходаТам даже есть упоминание основателя Valve
Microsoft выпустила Windows 1.0 в далёком 1985 году. С тех пор вышло множество новых версий. Но, как оказалось, далеко не все пасхалки системы были обнаружены.
Так, пользователь по имени Лукас Брукс сумел найти секрет — тайное послание, которое оставили одни из первых разработчиков Windows. Для этого он открыл растровый файл под названием Smiley Face.
Что интересно, те, кто пользовался Windows 1.0 в момент выхода, не могли обнаружить эту пасхалку. Просто потому что у них не было доступа к программам, которые могли бы открыть файлы данного типа.
Отметим, что в числе имён, которые упоминаются в файле, можно найти имя главы Valve Гейба Ньюэлла. Связано это с тем, что во времена разработки первой Windows, он помогал команде, ведущей проект операционной системы.