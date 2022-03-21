В самой первой Windows нашли секрет спустя почти 40 лет после выхода

Так, пользователь по имени Лукас Брукс сумел найти секрет — тайное послание, которое оставили одни из первых разработчиков Windows. Для этого он открыл растровый файл под названием Smiley Face.

Что интересно, те, кто пользовался Windows 1.0 в момент выхода, не могли обнаружить эту пасхалку. Просто потому что у них не было доступа к программам, которые могли бы открыть файлы данного типа.