В сеть слили цену сразу двух видеокарт AMD: Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

Согласно его источникам, базовая версия Radeon RX 9070 будет стоить $499, а более мощная RX 9070 XT – $599. Таким образом, ранее обсуждаемый ценник в $479 на XT-версию оказался неточным.

Премьера линейки Radeon RX 9000 ожидается в ближайшее время. По слухам, AMD пришлось скорректировать цены и отложить запуск из-за действий NVIDIA, которая снизила стоимость своих видеокарт RTX 50XX относительно ожиданий. Этот шаг застал AMD врасплох, вынудив компанию пересмотреть стратегию выхода своих новинок.

Как бы то ни было, ждем новинок от «красных», чтобы сравнить их с адаптерами NVIDIA.