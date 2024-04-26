В сеть слили документ, раскрывший характеристики процессоров AMD Ryzen 9050

Ожидается, что эти чипы будут представлены на рынок под коммерческим названием Ryzen 9050.

Согласно документу, Strix Point (STX) будет оснащаться 12 ядрами Zen 5 и 24 потоками обработки. Кэш L2 составит 12 МБ, а L3 — 24 МБ.

Встроенная графика будет представлена 8 вычислительными блоками RDNA 3.5, что эквивалентно 16 вычислительным блокам. Документ также упоминает о наличии ИИ-модуля с производительностью 50 TOPS.

Процессоры будут поддерживать DisplayPort 2.1 вплоть до режима UHBR10. TDP будет варьироваться от 45 до 65 Вт. Поддержка памяти — 16 линий PCIe Gen4. Ожидается, что компьютеры с Strix Point будут оснащены ОЗУ LPDDR5x-7500.

Strix Halo (STX Halo) в топовой конфигурации будет иметь 16 ядер и 32 потока обработки. Архитектура такая же — Zen 5. Кэш-память составит 16 МБ L2 и 32 МБ L3 на каждую из двух CCD (Core Chiplet Die).

Чипы Strix Halo также будут иметь 32 МБ кэша, который должен работать аналогично Infinity Cache в процессорах Ryzen X3D.

Флагманский Strix Halo получит NPU с еще большей производительностью — до 60 TOPS. Чип будет поддерживать DisplayPort 2.1 (до UHBR20). Графика будет представлена 20 вычислительными блоками (40 WGP). Память - 256-битная LPDDR5x-8000. TDP - от 70 Вт до 130 Вт.

AMD планирует выступить с докладом на выставке Computex 2024. Возможно, именно там и стоит ждать официального анонса новой линейки Ryzen 9050.