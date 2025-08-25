В сеть слили дорожные карты AMD и Intel по мобильным CPU до 2027 года

Согласно данным, у AMD в 2025 году не будет крупных обновлений для флагманских серий Fire Range и Strix Halo — новые чипы появятся лишь позже. Основным релизом станет Gorgon Point, представляющий собой обновлённую версию Strix Point на архитектуре Zen5.

В 2027 году компания планирует вывести на рынок поколения Gator Range и Medusa Point, построенные на Zen6 и 3-нм техпроцессе. Medusa Point также получит новый сокет FP10.