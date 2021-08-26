В сеть «слили» изображения первой видеокарты AMD для майнинга

Компьютеры
Сегодня в 16:51
В сеть «слили» изображения первой видеокарты AMD для майнингаНо очень вряд ли это поможет нам дождаться снижения цен на обычные версии видеоадаптеров
Рынок видеокарт продолжает лихорадить из-за массового роста популярности майнинга. Увеличение цены биткоина является одной из причин всего этого.
Теперь же в сети появилось доказательство того, что AMD планирует выпуск специального устройства для майнеров. Речь идёт о видеокарте, главной целью которой будет добыча криптовалюты.
Доказательством существования такого девайса являются фотографии, «слитые» в сеть инсайдерами из Вьетнама. Производителем видеоадаптера выступает компания XFX, а создаётся устройство по нормам 7-нм техпроцесса на архитектуре Navi 21.
В пользу последнего говорят сразу несколько факторов. Во-первых, наличие двух 8-контактных разъёмов для дополнительного питания. Во-вторых, особенность расположения SMD-компонентов под разъёмом графического процессора.
Отметим, что та же архитектура лежит в основе новейших видеокарт AMD.