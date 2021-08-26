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В сеть «слили» изображения первой видеокарты AMD для майнинга

Но очень вряд ли это поможет нам дождаться снижения цен на обычные версии видеоадаптеров

Рынок видеокарт продолжает лихорадить из-за массового роста популярности майнинга. Увеличение цены биткоина является одной из причин всего этого.