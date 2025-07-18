В сеть слили характеристики APU Intel Nova Lake-AX — 28 ядер и 256-битная шина

Чип должен включать 8 производительных ядер (P-Cores), 16 энергоэффективных ядер (E-Cores) и 4 маломощных ядра (LP-Cores), что в сумме дает 28 ядер.

Графическая часть представлена 384 исполнительными блоками на архитектуре Xe3P, предположительно объединенными в 48 Xe3-ядер. Однако конфигурация рендер-блоков может быть изменена.

Интересно, что новинка получит 256-битную шину памяти и поддержку LPDDR5X с пропускной способностью до 9600 или даже 10667 МТ/с. Вполне возможно, что Nova Lake-AX создается как конкурент AMD Strix Halo и Apple M-серии.

Тем не менее, источники отмечают вероятность отмены проекта: Intel ранее уже откладывала выпуск подобных APU. Если интерес со стороны OEM-партнеров будет высок, чип может выйти в следующем году. Иначе — никогда.