В сеть слили характеристики Intel Xeon Granite Rapids-WS — до 86 ядер для рабочих станций

В сеть слили характеристики Intel Xeon Granite Rapids-WS — до 86 ядер для рабочих станцийЖдем релиз уже до конца 2025 года
Топовый чип получит до 86 ядер и 172 потоков, что делает его прямым конкурентом AMD Threadripper 9000.
Инженерный образец с индексом Intel 0000 уже засветился в базе OpenBenchmarking. Он работает на частоте 2,1 ГГц и тестировался с 512 ГБ DDR5 и видеокартой RTX 3090. Ожидается поддержка до DDR5-8000, 88 линий PCIe Gen5 и кеша объёмом до 336 МБ.
Однако AMD сохраняет преимущество по «чистому» числу ядер — до 96 против 86 у Intel. У Threadripper также больше PCIe-линий и кеш-памяти, хотя энергопотребление сопоставимо — до 350 Вт.
Платформа Intel W890 получит два уровня: «Mainstream» с 4-канальной памятью и 80 PCIe-линий и «Expert» с 8-канальной DDR5 и 128 линиями.
Новый сокет LGA 4710 потребует полной замены платформы, тогда как владельцы Threadripper смогут обновиться безболезненно. Премьера Granite Rapids-WS ожидается в 2025 году.