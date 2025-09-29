В сеть слили характеристики Intel Xeon Granite Rapids-WS — до 86 ядер для рабочих станций

Топовый чип получит до 86 ядер и 172 потоков, что делает его прямым конкурентом AMD Threadripper 9000.

Инженерный образец с индексом Intel 0000 уже засветился в базе OpenBenchmarking. Он работает на частоте 2,1 ГГц и тестировался с 512 ГБ DDR5 и видеокартой RTX 3090. Ожидается поддержка до DDR5-8000, 88 линий PCIe Gen5 и кеша объёмом до 336 МБ.

Однако AMD сохраняет преимущество по «чистому» числу ядер — до 96 против 86 у Intel. У Threadripper также больше PCIe-линий и кеш-памяти, хотя энергопотребление сопоставимо — до 350 Вт.