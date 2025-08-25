В сеть слили первую материнскую плату под процессоры Intel Panther Lake

Согласно описанию, плата рассчитана на чипы Panther Lake H с теплопакетом до 25 Вт, что указывает на её применение в компактных мини-ПК или встраиваемых системах.

Поддерживается до 128 ГБ оперативной памяти DDR5 SO-DIMM с частотой до 7200 МТ/с. Для хранения и расширений предусмотрены слоты M.2 (NVMe, Wi-Fi/BT, 4G/5G), а также один PCIe Gen5 x4.