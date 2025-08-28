В сеть слили планы AMD по выпуску Zen 6 — релиз в 2026 году под брендом Ryzen AI

Основной акцент делается на рост многопоточности. Линейка Ryzen AI будет включать: Ryzen AI 5 с 8 ядрами, Ryzen AI 7 с 12 ядрами и Ryzen AI 9 с конфигурациями на 16 и 24 ядра.

При этом все модели, даже младшие, получат новый 12-ядерный CCD с 48 МБ кэша L3, что на 50% больше, чем у предшественников Zen 3–5. Это должно особенно заметно повысить производительность в играх и других задачах, чувствительных к объему кеша.