В сеть слили подробности об AMD Threadripper 9000: 96 ядер, цена в $13 000, релиз в конце июля

Флагман — Threadripper PRO 9995WX — получил 96 ядер, тактовую частоту 2,5 ГГц и ценник в $13 000. Это на 30% дороже прошлой модели, при этом AMD обещает прирост производительности до 26%.

Официальные цены пока не объявлены, но аналогичные ценники уже появились в других магазинах. Релиз всей линейки ожидается в конце июля 2025 года.