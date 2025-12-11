В сеть слили редкий прототип RTX 3080 с 20 ГБ видеопамяти

Контент-мейкер Seninno нашел сразу несколько модифицированных RTX 3080 на 20 ГБ, которые продают мелкие поставщики как «вариант для ИИ».

Но одна карта оказалась особенно любопытной: на ней стояла оригинальная маркировка STRIX-RTX3080-20G, а разъемы и компоновка не совпадали с любительскими переделками.

Разбор подтвердил: перед автором, скорее всего, инженерный образец или партия для OEM, которую NVIDIA и Asus так и не выпустили.