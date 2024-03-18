В сеть слили сразу два новых концепта Windows 12

Опубликовано 18 марта 2024, 06:59
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В сеть слили сразу два новых концепта Windows 12Оба получились крайне интересными
В сети появились два интересных концепта Windows 12, предлагающих альтернативный взгляд на новую операционную систему Microsoft.
Первый концепт от пользователя Twitter под ником The Hacker 34 фокусируется на минимализме, конфиденциальности и отсутствии ненужного ПО.
Основные идеи:
- Чистый интерфейс: меню «Пуск» и панель задач упрощены, убраны ненужные элементы.
- Система не содержит предустановленных приложений, которые не нужны пользователю.
- Конфиденциальность: ОС не собирает пользовательские данные без ведома.
- Игровые функции, такие как улучшенная панель Game Bar, поддержка RGB-подсветки, оптимизация производительности.
Второй же концепт, от дизайнера PhantomOcean3D, делает акцент на игровых возможностях Windows 12. Его идеи:
- Игровой режим: система автоматически оптимизирует настройки для игр.
- Улучшенная панель Xbox: доступ к играм, достижениям, друзьям и другим функциям Xbox.
- Поддержка стриминга: трансляция игр на Twitch, YouTube и другие платформы.
- Виртуальная реальность: оптимизация системы для VR-игр и приложений.
Оба концепта Windows 12 выглядят интересно и заслуживают внимания. Они демонстрируют, что у новой ОС есть потенциал для развития в разных направлениях, учитывая потребности разных пользователей.