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Компьютеры
Опубликовано 18 марта 2024, 06:59
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В сеть слили сразу два новых концепта Windows 12

Оба получились крайне интересными
В сети появились два интересных концепта Windows 12, предлагающих альтернативный взгляд на новую операционную систему Microsoft.

Первый концепт от пользователя Twitter под ником The Hacker 34 фокусируется на минимализме, конфиденциальности и отсутствии ненужного ПО.

Основные идеи:

  • Чистый интерфейс: меню «Пуск» и панель задач упрощены, убраны ненужные элементы.
  • Система не содержит предустановленных приложений, которые не нужны пользователю.
  • Конфиденциальность: ОС не собирает пользовательские данные без ведома.
  • Игровые функции, такие как улучшенная панель Game Bar, поддержка RGB-подсветки, оптимизация производительности.
В сеть слили сразу два новых концепта Windows 12
© Neowin

Второй же концепт, от дизайнера PhantomOcean3D, делает акцент на игровых возможностях Windows 12. Его идеи:

  • Игровой режим: система автоматически оптимизирует настройки для игр.
  • Улучшенная панель Xbox: доступ к играм, достижениям, друзьям и другим функциям Xbox.
  • Поддержка стриминга: трансляция игр на Twitch, YouTube и другие платформы.
  • Виртуальная реальность: оптимизация системы для VR-игр и приложений.
В сеть слили сразу два новых концепта Windows 12
© Neowin

Оба концепта Windows 12 выглядят интересно и заслуживают внимания. Они демонстрируют, что у новой ОС есть потенциал для развития в разных направлениях, учитывая потребности разных пользователей.

Источник:Neowin
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Windows 12
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#Microsoft