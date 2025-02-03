В сеть слили сроки выхода доступных видеокарт NVIDIA RTX 5060 и 5060 Ti

Опубликовано 03 февраля 2025, 08:121 мин.
В сеть слили сроки выхода доступных видеокарт NVIDIA RTX 5060 и 5060 TiЭто будут очень грустные модели на фоне конкурентов
Согласно данным производителя ChainTech, NVIDIA выпустит RTX 5060 Ti и RTX 5060 в марте 2025 года.
Ранее компания уже представила RTX 5090 и RTX 5080, а в феврале выйдет RTX 5070.
Новые видеокарты построены на чипе GB206 с 128-битной шиной и GDDR7-памятью, обеспечивающей 448 ГБ/с пропускной способности. RTX 5060 Ti получит версии с 16 ГБ и 8 ГБ VRAM, а базовая RTX 5060 — 8 ГБ.
Несмотря на более быструю память, 8 ГБ могут стать ограничением в будущих играх. Однако NVIDIA не спешит увеличивать объем видеопамяти на бюджетных картах, несмотря на конкурентов в лице Intel Arc B580 (12 ГБ) и AMD RX 7600 XT (16 ГБ).
Хоть релиз RTX 5060 Ti и RTX 5060 и ожидается через несколько недель, возможны задержки из-за остановки китайских производств на время праздников.