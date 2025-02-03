В сеть слили сроки выхода доступных видеокарт NVIDIA RTX 5060 и 5060 Ti

Несмотря на более быструю память, 8 ГБ могут стать ограничением в будущих играх. Однако NVIDIA не спешит увеличивать объем видеопамяти на бюджетных картах, несмотря на конкурентов в лице Intel Arc B580 (12 ГБ) и AMD RX 7600 XT (16 ГБ).

Хоть релиз RTX 5060 Ti и RTX 5060 и ожидается через несколько недель, возможны задержки из-за остановки китайских производств на время праздников.