В Сеть слили свежие подробности о новом поколении видеокарт NVIDIA RTX 50XX

Согласно источникам, NVIDIA обратила внимание на новый стандарт памяти GDDR7 от Samsung. Так, до последнего Micron была ключевым поставщиком памяти для видеокарт компании.

Однако с появлением нового стандарта GDDR7, картина может кардинально измениться. Samsung уже начала поставки первых образцов этой памяти для интеграции в системы следующего поколения.

Не стоит забывать и о других игроках на рынке. SK hynix планирует завершить разработку своей версии памяти GDDR7 в текущем году, в то время как Micron отстаёт и планирует анонсировать свои модули лишь в 2024-м.

Эксперты считают, что NVIDIA, вероятно, выберет несколько поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и снизить цены.

Для обычного пользователя эти нововведения могут означать более высокую производительность и, возможно, более доступные цены на новые модели видеокарт. С учётом растущего спроса на вычислительную мощь в сферах, таких как гейминг и профессиональная графика, это может стать значимым шагом вперед.