В Сеть слили свежие подробности о новом поколении видеокарт NVIDIA RTX 50XX

В Сеть слили свежие подробности о новом поколении видеокарт NVIDIA RTX 50XXНамечаются «голодные игры» среди поставщиков
В мире графических ускорителей готовится кардинальный сдвиг. Компания NVIDIA рассматривает возможность смены основного поставщика памяти GDDR.
Согласно источникам, NVIDIA обратила внимание на новый стандарт памяти GDDR7 от Samsung. Так, до последнего Micron была ключевым поставщиком памяти для видеокарт компании.
Однако с появлением нового стандарта GDDR7, картина может кардинально измениться. Samsung уже начала поставки первых образцов этой памяти для интеграции в системы следующего поколения.
Не стоит забывать и о других игроках на рынке. SK hynix планирует завершить разработку своей версии памяти GDDR7 в текущем году, в то время как Micron отстаёт и планирует анонсировать свои модули лишь в 2024-м.
Эксперты считают, что NVIDIA, вероятно, выберет несколько поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и снизить цены.
Для обычного пользователя эти нововведения могут означать более высокую производительность и, возможно, более доступные цены на новые модели видеокарт. С учётом растущего спроса на вычислительную мощь в сферах, таких как гейминг и профессиональная графика, это может стать значимым шагом вперед.