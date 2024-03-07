В сеть слили точную дату старта продаж флагманского процессора Intel Core i9-14900KS

По данным наших коллег из VideoCardz.com, он поступит в продажу 14 марта! Что мы знаем о новинке уже сейчас? Нас ждут:

24 ядра (8 P-core + 16 E-core)

32 потока

Пиковая тактовая частота 6.2 ГГц

Поддержка LGA 1700

Рекомендованная цена $739

Некоторые ритейлеры уже не могут сдерживать свое волнение и начали продавать Core i9-14900KS до официального релиза. Разумеется, компания не оставит это без внимания и как-то, да накажет нечистых на руку продавцов.

Напомним, что ближе к концу года от NVIDIA также ждут анонса обновления — линейки RTX 50XX.