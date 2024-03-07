В сеть слили точную дату старта продаж флагманского процессора Intel Core i9-14900KS

Опубликовано 07 марта 2024, 07:29
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В сеть слили точную дату старта продаж флагманского процессора Intel Core i9-14900KSНу что же, ждем!
Стала известна точная дата старта продаж самого мощного процессора Intel на данный момент – Core i9-14900KS.
По данным наших коллег из VideoCardz.com, он поступит в продажу 14 марта! Что мы знаем о новинке уже сейчас? Нас ждут:
- 24 ядра (8 P-core + 16 E-core)
- 32 потока
- Пиковая тактовая частота 6.2 ГГц
- Поддержка LGA 1700
- Рекомендованная цена $739
Некоторые ритейлеры уже не могут сдерживать свое волнение и начали продавать Core i9-14900KS до официального релиза. Разумеется, компания не оставит это без внимания и как-то, да накажет нечистых на руку продавцов.
Напомним, что ближе к концу года от NVIDIA также ждут анонса обновления — линейки RTX 50XX.