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Компьютеры
Опубликовано 07 марта 2024, 07:29
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В сеть слили точную дату старта продаж флагманского процессора Intel Core i9-14900KS

Ну что же, ждем!
Стала известна точная дата старта продаж самого мощного процессора Intel на данный момент – Core i9-14900KS.

По данным наших коллег из VideoCardz.com, он поступит в продажу 14 марта! Что мы знаем о новинке уже сейчас? Нас ждут:

  • 24 ядра (8 P-core + 16 E-core)
  • 32 потока
  • Пиковая тактовая частота 6.2 ГГц
  • Поддержка LGA 1700
  • Рекомендованная цена $739

Некоторые ритейлеры уже не могут сдерживать свое волнение и начали продавать Core i9-14900KS до официального релиза. Разумеется, компания не оставит это без внимания и как-то, да накажет нечистых на руку продавцов.

Напомним, что ближе к концу года от NVIDIA также ждут анонса обновления — линейки RTX 50XX.

Источник:VIdeoCardz.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#процессор
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#Intel