В сеть слили видео, в котором неанонсированные видеокарты RTX 5090 тестируют на заводе

Особо подчеркивается, что после введения санкций со стороны США, запрещающих экспорт высокопроизводительных видеокарт в Китай, компания Bener построила завод в Батаме (Индонезия) для смягчения последствий ограничений.

На видео можно заметить логотип Zotac на системе охлаждения видеокарты. RTX 5090 оснащена трехслотовым кулером с тремя вентиляторами.