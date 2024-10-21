В сеть слили видео, в котором неанонсированные видеокарты RTX 5090 тестируют на заводе

Опубликовано 21 октября 2024, 06:401 мин.
В сеть слили видео, в котором неанонсированные видеокарты RTX 5090 тестируют на заводеЧуть ли не первое «живое» появление
На китайском видеохостинге Bilibili появилось видео, на котором демонстрируется процесс тестирования неанонсированных видеокарт NVIDIA RTX 5090 на заводе в Индонезии.
Видео привлекло внимание авторов портала Videocardz, которые отметили, что тестируемая партия видеокарт предназначена для экспорта в Китай.
В ролике показано, как одна из видеокарт подключается к системе для проверки работоспособности GPU.
Особо подчеркивается, что после введения санкций со стороны США, запрещающих экспорт высокопроизводительных видеокарт в Китай, компания Bener построила завод в Батаме (Индонезия) для смягчения последствий ограничений.
На видео можно заметить логотип Zotac на системе охлаждения видеокарты. RTX 5090 оснащена трехслотовым кулером с тремя вентиляторами.