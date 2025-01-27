В сеть слили живые фото «народного» процессора Intel Core Ultra 5 230F

Опубликовано 27 января 2025, 08:011 мин.
В сеть слили живые фото «народного» процессора Intel Core Ultra 5 230FВыглядит... обычно
Intel Core Ultra 5 230F, недавно представленный на CES 2025, уже попал в руки тестировщиков. А они слили в сеть его реальные фото.
Процессор создан специально для китайского рынка и получил прозвище «маленькая черная коробка».
Core Ultra 5 230F оснащен 10 ядрами (6 производительных и 4 энергоэффективных). Базовая частота P-ядер составляет 3.4 ГГц, с максимальным разгоном до 5.0 ГГц, а E-ядра работают на частоте от 2.9 до 4.4 ГГц.
Общий объем кэша L2 и L3 достигает 24 МБ, из которых 22 МБ приходится на L2. Энергопотребление чипа начинается с 65 Вт при базовой нагрузке и увеличивается до 121 Вт при максимальном разгоне.
Как и вся линейка Core Ultra, этот процессор использует новый сокет LGA1851 и совместим с материнскими платами на базе чипсетов Z890 и B860. Однако поддержки предыдущего поколения (Z790, B760) не предусмотрено.