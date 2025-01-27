В сеть слили живые фото «народного» процессора Intel Core Ultra 5 230F

Общий объем кэша L2 и L3 достигает 24 МБ, из которых 22 МБ приходится на L2. Энергопотребление чипа начинается с 65 Вт при базовой нагрузке и увеличивается до 121 Вт при максимальном разгоне.

Как и вся линейка Core Ultra, этот процессор использует новый сокет LGA1851 и совместим с материнскими платами на базе чипсетов Z890 и B860. Однако поддержки предыдущего поколения (Z790, B760) не предусмотрено.