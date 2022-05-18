В Сеть утекли фото новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

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В Сеть утекли фото новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 TiА это значит, что стартовало массовое производство
Пока цены на нынешнее поколение видеокарт NVIDIA Ampere продолжает падать до уровня рекомендованных, компания вовсю работает над свежей линейкой адаптеров.
И, внезапно, в сети всплыли фото, на которых изображена система охлаждения самой топовой модели — RTX 4090 Ti Founders Edition. Источников слива стал инсайдер с китайского форума Chiphell.
Судя по снимкам, IT-гигант планирует использовать наработки, которые показали себя с успешной стороны в актуальной серии NVIDIA RTX 30XX. Единственное отличие, которое можно заметить на фото — они будут обладать радиатором с куда более внушительным размером и увеличенным количеством ребер.
Напомним, что ранее в Сети всплывала информация, согласно которой NVIDIA Ada Lovelace представят уже в мае-июне, в то время как ранее считалось, что анонс состоится не раньше сентября.