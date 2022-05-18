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В Сеть утекли фото новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

А это значит, что стартовало массовое производство
Пока цены на нынешнее поколение видеокарт NVIDIA Ampere продолжает падать до уровня рекомендованных, компания вовсю работает над свежей линейкой адаптеров.
В Сеть утекли фото новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

И, внезапно, в сети всплыли фото, на которых изображена система охлаждения самой топовой модели — RTX 4090 Ti Founders Edition. Источников слива стал инсайдер с китайского форума Chiphell.

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Судя по снимкам, IT-гигант планирует использовать наработки, которые показали себя с успешной стороны в актуальной серии NVIDIA RTX 30XX. Единственное отличие, которое можно заметить на фото — они будут обладать радиатором с куда более внушительным размером и увеличенным количеством ребер.

Напомним, что ранее в Сети всплывала информация, согласно которой NVIDIA Ada Lovelace представят уже в мае-июне, в то время как ранее считалось, что анонс состоится не раньше сентября.

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