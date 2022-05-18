В Сеть утекли фото новой флагманской видеокарты NVIDIA RTX 4090 Ti

Судя по снимкам, IT-гигант планирует использовать наработки, которые показали себя с успешной стороны в актуальной серии NVIDIA RTX 30XX. Единственное отличие, которое можно заметить на фото — они будут обладать радиатором с куда более внушительным размером и увеличенным количеством ребер.

Напомним, что ранее в Сети всплывала информация, согласно которой NVIDIA Ada Lovelace представят уже в мае-июне, в то время как ранее считалось, что анонс состоится не раньше сентября.