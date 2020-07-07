В сеть утекли характеристики видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 3070

Так, как сообщается, серия RTX 3070, которая работает на базе графического процессора GA104, будет представлена в виде двух моделей. Так, если старшая модель будет иметь 3072 потоковых процессора и 8 Гбайт памяти GDDR6 или GDDR6X при процессоре GA104-400, то младшая получит видеочип GA104-300 с 2944 потоковыми процессорами и память типа GDDR6, в то время как ее объем, на данный момент, неизвестен.