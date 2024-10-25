В сеть утекли официальные тесты Core Ultra 200 и им нечем нас порадовать

Опубликовано 25 октября 2024, 07:011 мин.
В сеть утекли официальные тесты Core Ultra 200 и им нечем нас порадоватьИ это печально
В сеть утекли результаты первых официальных тестов процессоров Intel Core Ultra 200, и, судя по ним, новинки не оправдали ожиданий.
Портал Overclock3D случайно опубликовал тесты моделей Core Ultra 285K, 265K и 245K, однако обзор был быстро удалён. Тем не менее, информация успела распространиться.
В тестах Cinebench R24 новые процессоры немного обогнали своих предшественников, а в Cinebench R23 их производительность оказалась на прежнем уровне.
Однако в играх результаты оказались разочаровывающими — топовая 24-ядерная модель Core Ultra 9 285K показала производительность на уровне Intel i5-14600K, что явно не соответствует ожиданиям пользователей.
Основная причина таких слабых результатов, по мнению экспертов, заключается в больших задержках памяти.