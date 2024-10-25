Компьютеры
Опубликовано 25 октября 2024, 07:01
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В сеть утекли официальные тесты Core Ultra 200 и им нечем нас порадовать

И это печально
В сеть утекли результаты первых официальных тестов процессоров Intel Core Ultra 200, и, судя по ним, новинки не оправдали ожиданий.
В сеть утекли официальные тесты Core Ultra 200 и им нечем нас порадовать
© Overclock3D

Портал Overclock3D случайно опубликовал тесты моделей Core Ultra 285K, 265K и 245K, однако обзор был быстро удалён. Тем не менее, информация успела распространиться.

В тестах Cinebench R24 новые процессоры немного обогнали своих предшественников, а в Cinebench R23 их производительность оказалась на прежнем уровне.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Overclock3D

Однако в играх результаты оказались разочаровывающими — топовая 24-ядерная модель Core Ultra 9 285K показала производительность на уровне Intel i5-14600K, что явно не соответствует ожиданиям пользователей.

Основная причина таких слабых результатов, по мнению экспертов, заключается в больших задержках памяти.

Источник:Overclock3D
Автор:Булат Кармак
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