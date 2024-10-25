В сеть утекли официальные тесты Core Ultra 200 и им нечем нас порадовать

Портал Overclock3D случайно опубликовал тесты моделей Core Ultra 285K, 265K и 245K, однако обзор был быстро удалён. Тем не менее, информация успела распространиться.

В тестах Cinebench R24 новые процессоры немного обогнали своих предшественников, а в Cinebench R23 их производительность оказалась на прежнем уровне.