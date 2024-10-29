В сеть утекли полные характеристики процессора AMD Ryzen 7 9800X3D

Информация появилась на сайте Geizhals и раскрывает основные параметры чипа.

Ryzen 7 9800X3D получит 8 ядер архитектуры Zen5 и 16 потоков, с базовой частотой 4.7 ГГц и возможностью разгона до 5.2 ГГц в буст-режиме, что заметно превосходит предшественника Ryzen 7 9700X.

Уровень TDP составит 120 Вт, а поддержка разблокированного множителя позволяет гибкую настройку производительности.

Чип оснащён значительным объёмом кэша: 8 МБ L2 и 96 МБ L3, из которых 64 МБ отводится под 3D V-Cache, что суммарно составляет 104 МБ. Новинка также содержит встроенную графику Radeon на базе RDNA 2, что делает процессор более универсальным для игр и мультимедиа.

Официальный анонс Ryzen 7 9800X3D запланирован на 7 ноября 2024 года, где, вероятно, будут представлены и другие процессоры с 3D V-Cache.