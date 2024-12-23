Компьютеры
Опубликовано 23 декабря 2024, 07:44
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В сеть утекло фото референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000

Ждем-ждем-ждем
В сеть утекло изображение референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000. Пользователи Reddit заметили новую рекламную кампанию компании, в которой была показана неизвестная ранее видеокарта.
В сеть утекло фото референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000
© VideoCardz.com

Судя по дизайну, она не соответствует ни одной из текущих или прошлых моделей Radeon.

На изображении видно устройство с трёхвентиляторной системой охлаждения и чёрно-серебристой цветовой схемой.

На боковой панели карты размещён логотип Radeon с LED-подсветкой. Рядом с видеокартой изображён процессор Ryzen 9, что может намекать на будущий комплектный набор.

В сеть утекло фото референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000
© VideoCardz.com

Пока неизвестно, является ли это изображение официальным или случайной утечкой. Однако это не первый случай, когда AMD случайно раскрывает дизайн своих устройств.

Например, ранее дизайн Radeon R9 Fury был случайно показан в презентации для инвесторов.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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