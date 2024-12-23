В сеть утекло фото референсной версии видеокарты AMD Radeon RX 8000

Судя по дизайну, она не соответствует ни одной из текущих или прошлых моделей Radeon.

На изображении видно устройство с трёхвентиляторной системой охлаждения и чёрно-серебристой цветовой схемой.

На боковой панели карты размещён логотип Radeon с LED-подсветкой. Рядом с видеокартой изображён процессор Ryzen 9, что может намекать на будущий комплектный набор.