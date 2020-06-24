В сети был замечен ожидаемый лишь в 2021 году процессор AMD Ryzen 5000

Интернет-инсайдер под ником KOMACHI_ENSAKA опубликовал с своем Twitter-аккаунте пост, в котором рассказал, что Device ID у грядущего Ryzen 5000 будет равняться 1638. После этого в сети была найдена таблица, согласно данным которой можно предположить, что в линейке Ryzen 5000 будет аж 13 устройств в двух различных сегментах: для бизнес-клиентов и для обычных пользователей.