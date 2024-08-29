В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11

Один из пользователей, изучающий тестовые сборки, сумел активировать новое меню с помощью стороннего инструмента и поделился этим в интернете.

Среди изменений — новый подход к организации приложений. Теперь программы будут автоматически сортироваться по категориям, как это сделано в мобильных операционных системах. Например, «Игры», «Социальные сети» или «Развлечения».