В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11

Опубликовано 29 августа 2024, 07:261 мин.
В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11Фальстарт
Энтузиаст выложил в сеть видео, демонстрирующее, как может измениться меню «Пуск» в Windows 11.
Один из пользователей, изучающий тестовые сборки, сумел активировать новое меню с помощью стороннего инструмента и поделился этим в интернете.
Среди изменений — новый подход к организации приложений. Теперь программы будут автоматически сортироваться по категориям, как это сделано в мобильных операционных системах. Например, «Игры», «Социальные сети» или «Развлечения».
Эти изменения пока скрыты в актуальной бете Windows 11 и находятся на стадии тестирования, поэтому они еще не доступны для широкой публики. Однако, что интересно, уже сейчас утечка дает представление о том, в каком направлении Microsoft планирует развивать свою операционную систему.