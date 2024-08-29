Компьютеры
Опубликовано 29 августа 2024, 07:26
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В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11

Фальстарт
Энтузиаст выложил в сеть видео, демонстрирующее, как может измениться меню «Пуск» в Windows 11.
В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11
© X.com

Один из пользователей, изучающий тестовые сборки, сумел активировать новое меню с помощью стороннего инструмента и поделился этим в интернете.

Среди изменений — новый подход к организации приложений. Теперь программы будут автоматически сортироваться по категориям, как это сделано в мобильных операционных системах. Например, «Игры», «Социальные сети» или «Развлечения».

В сети появилась демонстрация обновленного меню «Пуск» в Windows 11
© X.com

Эти изменения пока скрыты в актуальной бете Windows 11 и находятся на стадии тестирования, поэтому они еще не доступны для широкой публики. Однако, что интересно, уже сейчас утечка дает представление о том, в каком направлении Microsoft планирует развивать свою операционную систему.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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#Windows 11
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