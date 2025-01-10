В сети появились результаты первого реального теста видеокарты NVIDIA RTX 50XX

В сети появились результаты первого реального теста видеокарты NVIDIA RTX 50XXПрирост значительный
Новый чип, представленный несколько дней назад, продемонстрировал впечатляющие 190 326 баллов в OpenCL-тесте. Это на 18% выше результатов RTX 4080 Laptop GPU и на 6% превосходит RTX 4090 Laptop GPU, что подчеркивает прирост производительности нового поколения.
Тест был проведён на ноутбуке Alienware 18 Area-51, оснащённом процессором Intel Core Ultra 9 275HX и RTX 5080 Laptop GPU с 60 вычислительными блоками и 16 ГБ памяти GDDR7.
Максимальная частота видеокарты составила 1.5 ГГц, однако ожидается, что в оптимальных условиях GPU сможет показать ещё более высокие результаты.
RTX 5080 Laptop GPU появится в продаже в марте 2025 года по цене от $2199, что делает её решением для энтузиастов.
Однако тестовые условия и версии драйверов остаются неясными, что может повлиять на реальные показатели в играх.