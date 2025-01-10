В сети появились результаты первого реального теста видеокарты NVIDIA RTX 50XX

Новый чип, представленный несколько дней назад, продемонстрировал впечатляющие 190 326 баллов в OpenCL-тесте. Это на 18% выше результатов RTX 4080 Laptop GPU и на 6% превосходит RTX 4090 Laptop GPU, что подчеркивает прирост производительности нового поколения.

Тест был проведён на ноутбуке Alienware 18 Area-51, оснащённом процессором Intel Core Ultra 9 275HX и RTX 5080 Laptop GPU с 60 вычислительными блоками и 16 ГБ памяти GDDR7.

Максимальная частота видеокарты составила 1.5 ГГц, однако ожидается, что в оптимальных условиях GPU сможет показать ещё более высокие результаты.