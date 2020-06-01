В сети появилось первое изображение грядущей флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080

Источником данной утечки стал популярный интернет-ресурс под названием Slashleaks. На нем, к слову, очень часто “всплывают” те или иные изображения новинок, которые сами производители публикуют лишь какое-то время спустя, ближе к дате официального анонса.

Вот и на этот раз на ресурсе опубликовали изображение грядущей видеокарты NVIDIA RTX 3080, которая, судя по всему, будет состоять из длинной базы и сразу трех мощных вентиляторов, которые явно смогут обеспечить необходимое для устройства охлаждение.