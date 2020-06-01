Компьютеры
Сегодня 15:31
В сети появилось первое изображение грядущей флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080
Наконец-то первые материалы по устройству
Буквально сегодня случилось то, чего многие фанаты компьютерного железа так долго ждали — в сети появилось первое изображение грядущей флагманской видеокарты NVIDIA RTX 3080.
Источником данной утечки стал популярный интернет-ресурс под названием Slashleaks. На нем, к слову, очень часто “всплывают” те или иные изображения новинок, которые сами производители публикуют лишь какое-то время спустя, ближе к дате официального анонса.
Вот и на этот раз на ресурсе опубликовали изображение грядущей видеокарты NVIDIA RTX 3080, которая, судя по всему, будет состоять из длинной базы и сразу трех мощных вентиляторов, которые явно смогут обеспечить необходимое для устройства охлаждение.
Напомним, что судя по последним данным, GeForce RTX 3080 будет иметь до 4608 ядер CUDA, до 144 ядер RT и до 576 тензорных ядер, при этом частота ядра составит примерно 2000 МГц.