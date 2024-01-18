В сети появился новый анимированный концепт грядущей Windows 12

Эта версия операционной системы сочетает в себе эстетику и функциональность. Меню «Пуск» упрощено и запускается из небольшой основной кнопки внизу.

Питание, настройки и другие опции находятся в верхней части меню «Пуск». Дизайн, конечно, имеет закругленные углы, что является одной из особенностей Windows 11.