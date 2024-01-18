В сети появился новый анимированный концепт грядущей Windows 12

В сети появился новый анимированный концепт грядущей Windows 12Выглядит футуристично, но вполне реально
Этот концепт был создан известным автором подобных работ, ютубером AR 4789, который ранее продемонстрировал Windows XP в стиле Windows 11.
Концепт представляет гипотетическую Windows 12, сочетающую минималистичный подход с интуитивностью и чистыми визуальными эффектами.
Эта версия операционной системы сочетает в себе эстетику и функциональность. Меню «Пуск» упрощено и запускается из небольшой основной кнопки внизу.
Питание, настройки и другие опции находятся в верхней части меню «Пуск». Дизайн, конечно, имеет закругленные углы, что является одной из особенностей Windows 11.
Также заметно, что панель задач находится в верхней части с плиточным Центром быстрых настроек, который можно настроить в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, представлены «Проводник» (слева) и «Настройки» (справа).