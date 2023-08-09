В совершенно разных поколениях процессоров Intel нашли «дыру», позволяющую красть пароли и личные сообщения

При этом она не затрагивает последние поколения процессоров компании.

Ошибка позволяет злоумышленникам обойти защитные меры, предназначенные для изоляции данных, и похитить ценную информацию, включая финансовые данные, электронные письма, сообщения, пароли и ключи шифрования.

Уязвимость, получившая название Downfall, была обнаружена исследователем из Google Даниэлем Могими. Она связана с кодом процессора, который использует инструкцию под названием Gather для быстрого доступа к разрозненным данным в памяти.

«Дыра» относится к семействам процессоров Skylake, Tiger Lake и Ice Lake. Текущие поколения чипов Intel, такие как Alder Lake и Raptor Lake, не затрагиваются благодаря защитным мерам, добавленным не так давно.

Отметим, что Intel уже начала выпуск исправлений для этой уязвимости, но процесс может занять время, так как необходимо координировать действия с производителями устройств, использующих затронутые процессоры.