В США активисты потребовали остановить строительство суперкомпьютера Илона Маска

Президент NAACP Деррик Джонсон подчеркнул, что статус самого богатого человека не даёт Маску права подвергать общины опасности. Организация призывает к немедленному вмешательству департамента здравоохранения и мониторингу воздействия технологии на качество жизни людей.

Суперкомпьютер, размещённый компанией xAI в штате Теннесси, Маск позиционирует как самый эффективный и производительный кластер для обучения языковых моделей во всём мире. Colossus оперирует 200 тысячами ускорителей. Но активисты беспокоятся о его влиянии на окружающую среду и здоровье населения.