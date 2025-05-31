В США активисты потребовали остановить строительство суперкомпьютера Илона Маска

Опубликовано 31 мая 2025, 22:301 мин.
В США активисты потребовали остановить строительство суперкомпьютера Илона МаскаИз-за рисков для здоровья
В США Организация ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) призвала власти города Мемфис (штат Теннесси) остановить строительство суперкомпьютера Colossus, принадлежащего стартапу Илона Маска xAI, ссылаясь на несоблюдение экологических норм и потенциальный вред здоровью жителей близлежащих чернокожих общин.
© xAI
Президент NAACP Деррик Джонсон подчеркнул, что статус самого богатого человека не даёт Маску права подвергать общины опасности. Организация призывает к немедленному вмешательству департамента здравоохранения и мониторингу воздействия технологии на качество жизни людей.
Суперкомпьютер, размещённый компанией xAI в штате Теннесси, Маск позиционирует как самый эффективный и производительный кластер для обучения языковых моделей во всём мире. Colossus оперирует 200 тысячами ускорителей. Но активисты беспокоятся о его влиянии на окружающую среду и здоровье населения.
Источник:NBC
Автор:Андрей Кадуков