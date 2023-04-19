Компьютеры
21:50, 19 апреля 2023
1 мин.

В США цены на флагманские видеокарты RTX 4090 и 4080 упали ниже рекомендованных

Пока что благодаря скидкам

Часть американских ритейлеров начали предлагать графические карты NVIDIA RTX 4090 и 4080 со скидками, снижая их цену ниже рекомендуемой производителем.

Отметим, что речь идёт о топовых моделях, которые являются самыми быстрыми представителями линейки Ada Lovelace от NVIDIA и стоят более $1000.

Ранее сообщалось, что NVIDIA предоставляет своим партнёрам-производителям скидки на определённые видеокарты, что могло бы снизить цены на линейку RTX 40XX.

1 / 2
Фото: Wccftech

При этом официально бренд не планирует снижать цены до тех пор, пока конкуренты не вынудят сделать этого. Тем временем AMD уже снизила цены на свои адаптера: например, на Radeon RX 7900 XT теперь 849 долларов, чтобы конкурировать с RTX 4070 Ti за 799 долларов.

Стоит отметить, что снижение цен на RTX 4090 и 4080 — это временные акции и скидки. Они не будут длиться вечно и не предоставляются NVIDIA официально.

Источник:Wccftech
Теги:
#NVIDIA
,
#NVIDIA RTX 4090
,
#RTX 4080
Новости партнеров
Новости партнеров