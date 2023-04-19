В США цены на флагманские видеокарты RTX 4090 и 4080 упали ниже рекомендованных

Отметим, что речь идёт о топовых моделях, которые являются самыми быстрыми представителями линейки Ada Lovelace от NVIDIA и стоят более $1000.

Ранее сообщалось, что NVIDIA предоставляет своим партнёрам-производителям скидки на определённые видеокарты, что могло бы снизить цены на линейку RTX 40XX.