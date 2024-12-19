В США хакеры выкрали данные ещё 225 тысяч человек в сфере здравоохранения

Компания разослала электронные письма 225 тысячам клиентов о том, что злоумышленники проникли в систему RCI в середине сентября 2024 года, в результате чего имена жертв и другие персональные идентификаторы были раскрыты. Хотя атака была обнаружена, но произошло это только почти через неделю после начала хакерской кампании.

RCI сообщила, что «неавторизованная сторона, вероятно, получила доступ к ограниченному количеству файлов из их системы». Как отмечает портал Cybernews, эта атака является ещё одной в серии нападений на медицинские организации, которые стали приоритетной целью для хакеров из-за недостаточной защиты и ценной информации, хранящейся в их системах.

RCI в качестве компенсации предложит пострадавшим бесплатные услуги по защите персональных данных, к тому же пока не поступали сообщения о мошенничестве с личными данными.