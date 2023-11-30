В США хакеры взломали систему водоснабжения и оставили миллионы людей без воды

Хакеры похвастались кражей 33 тысяч файлов о клиентах NTMWD. Представители госкомпании отметили, что на производственный процесс в целом хакерская атака не повлияла. Но из-за нарушения работы инфраструктуры без водоснабжения осталось порядка 2 млн человек в городах Плано и Фриске.

Работу штатных систем восстановить удалось достаточно быстро, но, как долго люди были без воды, неизвестно.