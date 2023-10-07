В США кот запрыгнул на клавиатуру и удалил все данные на сервере медцентра

Произошёл сброс всех данных. IT-система медцентра была выведена из строя, но усилиями инженера на локальном уровне и Федерального директора по информационным технологиям, работу сервера восстановили через 4 часа.

По поводу инцидента было собрано совещание, на котором помощник министра информационных технологий США и главный IT-специалист Департамента по делам ветеранов шуточно заметил, что именно по этой причине у него дома собака.

Также было сказано, что в систему были внесли изменения, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.