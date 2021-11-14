В США майнеры купили электростанцию для добычи криптовалюты

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В США майнеры купили электростанцию для добычи криптовалютыИ серьёзно повысили мощность своих ферм
Знаменитая майнинговая компания Bitfarms купила гидроэлектростанцию для усиления мощностей своих ферм.
За электростанцию компания заплатила $26 млн — $3 млн акциями и $23 млн наличными. С помощью электростанции Bitfarms добавила к своим вычислительным мощностям 620 PH/c, а электрическая мощность теперь будет составлять 106 МВт. Это позволит майнерам зарабатывать порядка 3,7 BTC в день по цене $4 тысячи.
Благодаря сделке, компания откроет ещё несколько дополнительный ферм.
«Эта недорогая мощность в сочетании с ведущей в отрасли эффективностью Bitmain S19j Pro означает, что 6200 майнеров в Вашингтоне могут приносить почти 3,7 биткоина в день по цене примерно $4 тысячи за биткоин, когда все майнеры установлены», — заявил Бен Ганьон, директор по майнинг-промышленности Bitfarms.
Источник: Block-Chain24