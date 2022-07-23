В США на аукционе продадут прототип первого компьютера Apple

Система была спаяна Возняком в 1976 году, называлась Apple-1. Прототип собрали после получения первого заказа. Тогда Джобс и Возняк презентовали свою разработку владельцу компьютерного магазина Полу Терреллу.

Как отмечается, на 22 июля цена на Apple-1 составляла $230 тысяч. Аукцион должен быть завершён 18 августа, а максимальная цена на компьютер может быть равна $500 тысячам.

В описании прототипа сказано, что система имеет некоторые повреждения, в частности, трещину, идущую со стороны блока питания.