В США потребовали запретить разработку процессоров RISC-V из-за Китая

Так, глава комитета Палаты представителей по внешней политике Майкл Маккол считает, что Китай использует RISC-V для конкуренции с США в производстве этих чипов из-за их универсальности. Эта технология была разработана в Калифорнийском университете, а затем финансировалась Пентагоном. Причём за этой технологий установлен надзор, который осуществляет швейцарский фонд, координирующий усилия коммерческих компаний по развитию этой технологии.

Такие процессоры могут применяться в любой электронике — от смартфонов до систем ИИ. По этой причине американские законодатели требуют внести изменения в действующее законодательство: по их мнению, граждане США на любом уровне не должны способствовать технологическому развитию КНР, опасному для Штатов.

«Компартия Китая злонамеренно пользуется RISC-V, чтобы обойти превосходство США в интеллектуальной собственности, необходимой для производства чипов», — заявил Маккол.